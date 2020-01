Il 18 Gennaio saremo lieti di manifestare in favore della giustizia, di un rappresentante delle Istituzioni”pulite”,un garante della legge che non fa sconti a nessuno ,né si lascia intimorire dai poteri forti,anzi ne viene sollecitato ad agire per la tutela della collettività-

Parliamo del Dr Gratteri ,capo della Procura della Repubblica di Catanzaro ,che sta subendo attacchi e critiche ingiuste,se è vero come è vero che l’attività requirente è atto dovuto nell’interesse di tutti e comunque garantito dalla terzietà di un giudice super partes,come voluto dalla Costituzione e osannato dai più democratici aspiranti al giusto processo.

Ci siamo attivati nel nostro piccolo,facendo perno sull’Associazione Presieduta dalla Dott.ssa Tulelli “Universo Minori” che si prodiga per il recupero e la diffusione del concetto di “legalità” a tutti i livelli,partendo dai giovani sino alle fasce più “mature”,senza esclusione di categorie-

Nelle scuole divulghiamo da tempo, la nostra fiducia nella giustizia e nella legalità –

Io mi pregio di collaborare nel mio piccolo,partecipando ai vari incontri scolastici,perché ci si innamori dell’ onestà-

“INTETTIAMOCI DI ONESTA'” questo sarà il motto cristallizzato nei volantini fatti stampare apposta per l’occasione e che saranno distribuiti per suggellare questa manifestazione in onore al Dr Gratteri che ci pregiamo di essere il nostro procuratore della Repubblica ,un vero paladino della giustizia-

Non siamo forcaioli come ci hanno definito ,sol per essere dalla parte del Procuratore e della legge,vogliamo solo esprimere tutta la nostra solidarietà verso una persona che si batte per la giustizia e che non si fa condizionare da nessuno e niente,compiendo solo il suo dovere di magistrato ONESTO-

Pertanto abbiamo riunito scuole e ringraziamo l’ Istituto Comprensivo: “G. Bianco ” con la dirigente scolastica Maria Brutto di Sersale per averci subito dato la disponibilità,Associazioni di collaboratori e testimoni di giustizia,rappresentanti di ogni organismo pro legalità, ,a spregio di chi osanna invece la tutela del più forte e si inchina di fronte al potere offeso dalla spada della legge.

SIAMO TUTTI UGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE. Ben venga il Dr Gratteri e ogni sua iniziativa investigativa dettata dal fiuto di un grande operatore di diritto ,di un magistrato integerrimo e di un uomo senza alcuna forma di condizionamento mentale-

Forza Gratteri!