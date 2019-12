Sebi Romeo da oggi è un uomo libero . Lo ha deciso la Corte di Cassazione annullando senza rinvio la decisione del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari (di recente tramutati in divieto di dimora in Calabria) per una vicenda confluita nell’inchiesta “Libro nero”, che aveva fatto emergere l’infiltrazione della consorteria mafiosa dei Libri all’interno della politica.

Romeo, difeso dagli avvocati Natale Polimeni e Armando Veneto, torna, dunque, ad essere una persona libera e senza obblighi. Per i giudici della Suprema Corte non vi sono esigenze cautelari che giustifichino una misura limitativa della libertà dell’indagato che ha ottenuto, fra l’altro, un importante risultato: lo stralcio della posizione rispetto al procedimento principale. La strada processuale di Romeo, dunque, si divide da quella degli altri imputati. Con il ritorno alla piena libertà, Romeo potrebbe presto tornare anche alla politica attiva.