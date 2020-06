In relazione all’indagine della Magistratura di Reggio Calabria denominata “Helios” che ha coinvolto, seppur marginalmente, anche l’ex Sindaco di Taurianova, ci sentiamo di esprimere tutta la nostra umana comprensione per l’amarezza che pervade l’uomo Fabio Scionti in questi momenti.

Non esprimiamo la solita solidarietà di facciata, Scionti non ne ha bisogno; vogliamo solo aiutare Fabio perché superi immediatamente questo primo momento di stupore e riprenda la sua normale serenità in piena e assoluta distensione, in forza delle sue integrità morale e rettitudine che lo hanno sempre contraddistinto e che gli sono state sempre riconosciute non solo da noi, ma anche dagli avversari politici e dall’intera opinione pubblica e non solo cittadina.

Noi non abbiamo mai, neanche per un istante, dubitato del suo cristallino modus operandi nella pubblica amministrazione. Proprio questa nostra convinzione, in questo momento viene, se mai fosse possibile, rafforzata dalla lettura delle “carte” dalle quali emerge un’ipotesi investigativa lontana dalla reale portata dei fatti.

Difatti, al Sindaco Scionti viene contestato che nel mese di gennaio 2016, cioè appena dopo un solo mese dall’elezione, chiamò telefonicamente il responsabile dell’AVR per sollecitare l’assunzione di due dipendenti al fine di rafforzare la sua base elettorale (Domandiamo: ma un Sindaco eletto da appena un mese è immaginabile che possa avere la necessità di rafforzare la sua base elettorale? )

Ebbene, questi due lavoratori, all’epoca del fatto, erano già da tempo dipendenti AVR con contratto part-time; Scionti, constatato che in quel momento la forza lavoro AVR sul Comune di Taurianova non riusciva ad ottemperare a tutte le incombenze contrattuali causando qualche disservizio, ha solo chiesto che questi due lavoratori, già dipendenti, venissero quantomeno impiegati full-time anziché part-time al fine di garantire un rapidissimo miglioramento del servizio.

Questa la reale portata dei fatti !!! Null’altro viene contestato a Fabio Scionti !!!

Il nostro auspicio, la nostra speranza, il nostro augurio sono, adesso, di rivedere sin da subito l’uomo e il politico che abbiamo saputo apprezzare sempre, ma soprattutto quando, all’indomani di un attentato dinamitardo che ha devastato la serenità di un’intera famiglia da sempre caratterizzata dal perbenismo, dalla dedizione al lavoro e dall’amore per le proprie professioni, ha reagito con fermezza dichiarando, nonostante tutto, di voler continuare il suo mandato di Sindaco al servizio della città.

Ecco, caro Fabio, adesso, dinnanzi ad un fatto che non desta preoccupazione alcuna ed in forza della fiducia che tutti noi abbiamo sempre avuto nella Magistratura la quale, certamente, saprà recepire le tue controdeduzioni, noi ti chiediamo la stessa reazione e la stessa fermezza già dimostrata. Per questo ti invitiamo ad accantonare senza esitazione ogni dubbio e di annunciare la tua candidatura a Sindaco nella prossima tornata elettorale amministrativa per l’elezione degli Organi Istituzionali cittadini.