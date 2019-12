l’Associazione Amici della Musica N.A. Manfroce presenta la Concert Band di Melicucco, presso la Casa della Cultura Leonida Repaci in Palmi. Appuntamento a Lunedì 30 dicembre 2019, ore 21.15. Dirige il maestro Maurizio Managó. Un viaggio musicale internazionale: dal palmese Francesco Cilea con la sua Adriana Lecouvreur, a Bizet, G.Verdi, N.A. Manfroce, e Strauss. Ben sessanta elementi diretti dal maestro M.Managó, con il soprano Caterina Francese. Tutti giovani professionisti diplomati e laureati, abituati ad esibirsi in palcoscenici prestigiosi come la trasmissione Unomattina su Rai1 o presso il Vaticano durante l’udienza pubblica del mercoledì in piazza San Pietro a Roma, davanti al Papa. L’orchestra è stata diretta qualche anno fa dal maestro Riccardo Muti , durante l’esibizione a Roccelletta di Borgia. Orchestra con esperienza dal 2013 diretta in via esclusiva da Managó; tante tournée ed i concorsi internazionali, e tantissimi riconoscimenti. Le esibizioni sono impreziosite da pezzi scritti appositamente per orchestra dal maestro Managó. L’orchestra Concert Band di Melicucco, è riuscita sempre a distinguersi, grazie agli arrangiamenti del direttore Managó. Appuntamento a lunedì 30 dicembre 2019, presso Casa della Cultura di Palmi, ore 21:15.