Inizia a delinearsi la posizione dei partiti nella provincia di Reggio Calabria per non trovarsi impreparati ai prossimi appuntamenti elettorali, non sia mai che sfugga qualcosa…

La Lega calabra ha, diciamo, “ristrutturato” il suo direttivo regionale, mentre si corre il rischio che Pietro Molinaro decada da consigliere regionale per delle presunte incompatibilità, il segretario regionale calabrese del Carroccio (direttamente da Bergamo), prima si presenta quasi in tenuta estiva di color giallo “cane che fugge” a Palazzo Campanella, ammonendo (?) che non sarà più consentito nessun errore, quali saranno le conseguenze non l’ha spiegato, però non ammette errori, come la logica d’altronde, impartendo la sua assoluzione a quello che è stato, è stato, scordiamoci il passato simmu Nap…,eh no, si incazza il Vesuvio per davvero stavolta. E chi glielo va a spiegare che sia in Campania che in Calabria ci sono persone che votano Lega?

Lui che voleva entrare con quella maglietta gialla dentro una sede istituzionale, dove la giacca è obbligatoria, ma si dice (ma noi non ci crediamo) che l’erronea situazione è stata creata dal “nostro” mitico vicepresidente della giunta regionale Ninooooo Spirlìììì (alla Pippo Baudo). Che sembra abbia detto al segretario regionale del Carroccio, “Vieni”, dopo che questi aveva preavvisato la sua mise, ma Spirlììììì, come se l’Astronave fosse casa sua, gli ha concesso di entrare così, con la prima cosa da mettere addosso (sic!).

Dopo questi fermenti goliardici, è arrivata la notizia sulla nomina dei nuovi vertici provinciali reggini volute da Invernizzi. Tali incarichi di partito prevedono come referente provinciale Franco Recupero; referente per la città di Reggio Calabria, Emiliano Imbalzano; per la circoscrizione Alt Jonio l’ex sindaco di Locri e candidato alle ultime regionali Francesco Macrì; per il basso Jonio Caterina Capponi; per la circoscrizione tirrenica Giuseppe Pirrotta e responsabile provinciale per la sanità Antonino Coco, anche quest’ultimo candidato alle ultime regionali. Abbiamo lasciato per ultimo ma non per ordine di importanza, ma solo perché la mano tremava per l’emozione solo a scriverlo, tenetevi forte, il nuovo referente per la Piana di Gioia Tauro è (il sempreverde) Roy Biasi(iiiiiiiiiiiiiiiiii). L’ex sindaco di Taurianova per un decennio nonché ex assessore provinciale e per ultimo ex consigliere comunale di Taurianova (aveva perso al ballottaggio nel 2015), e autore del “cesaricidio” serale di quel 4 dicembre dello scorso anno quando (insieme ad altri 8 consiglieri), scalzarono dalla poltrona il sindaco di Taurianova.

Ovviamente questa nomina rappresenta un’importanza non di poco conto perché in vista delle elezioni amministrative di settembre, Biasi giocherebbe un ruolo particolare e rilevante anche in virtù di altre realtà della Piana chiamate al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, non solo a Taurianova, città di Biasi e dell’attuale vicepresidente Spirlì, ma anche centri importanti come Polistena e Cinquefrondi, tutti quanti amministrati da sindaci uscenti dell’area opposta alla Lega e non solo, anche duri oppositori alle politiche del Carroccio.