Rovine maestose di città magnogreche, palmenti arcaici scavati nella roccia, profumi di oriente nell’architettura sacra, centri storici secolari sulle montagne prospicienti al mare, biodiversità prorompente nella natura dei luoghi, rocche inarrivabili che toccano il cielo… Signori, è la Locride!

Un territorio dal fascino unico, in cui le stratificazioni di oltre duemila anni di storia si fondono nel paesaggio aspro dell’interno, che va addolcendosi nei rilevi collinari degradanti verso la costa. Dove le comunità difendono con forza la propria identità e i valori sociali e di una cultura antica.

Il GAL Terre Locridee promuove l’iniziativa di candidare la Locride a “Capitale Italiana della Cultura 2025”, nella convinzione della dimensione internazionale del territorio e della presenza di un patrimonio dalle componenti uniche ed emergenti, in un contesto omogeneo e vitale, nel quale il principio della diversità è al centro dei processi di sviluppo.

È stata avviata la definizione di un programma articolato di azione, che coinvolge la gente e tutte le comunità dell’area, che prevede una fitta opera di partecipazione, di sensibilizzazione, di studio e riconsiderazione dei propri valori, secondo modalità capaci di garantire un impatto a lungo termine delle attività, anche in termini di ricaduta nella crescita sociale e culturale del territorio. Il lavoro che impegnerà per i prossimi anni ha l’obiettivo di mettere in luce la ricchezza e la diversità nella cultura di un lembo di Calabria, attraversato da genti ed eventi che hanno lasciato tracce indelebili nella natura, negli uomini e nelle donne della Locride. Servirà per accrescere il senso di appartenenza ad una terra, a comprendere meglio le proprie radici, a catapultarsi oltre per abbracciare culture e paesi altri.

Il GAL Terre Locridee si avvarrà della preziosa collaborazione di Officine delle Idee, cooperativa calabrese con elevate competenze ed esperienze nel campo della comunicazione e della creatività culturale, il cui contributo sarà determinante per potenziare il profilo internazionale del territorio e valorizzarne l’immagine.

La Locride si appresta, per i prossimi anni, a diventare un grande laboratorio aperto, per accogliere idee, dare vitalità alle comunità e alle culture locali, ricomporre la mappa del paesaggio storico dell’area. Un laboratorio inclusivo per fondere esperienze e saperi e per restituire conoscenza. Un laboratorio sociale che vedrà la partecipazione di tutte le realtà operative del territorio, che accoglierà influenze dall’esterno, instaurerà relazioni e si aprirà al mondo.

Il GAL comunica che il 15 giugno, alle ore 18.00, nel Parco Archeologico Nazionale di Locri, si terrà il primo incontro di presentazione e organizzativo, alla presenza dei Sindaci del territorio, del mondo delle imprese, delle associazioni. L’incontro sancisce l’avvio dei lavori per la candidatura della Locride a “Capitale Italiana della Cultura 2025”.