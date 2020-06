DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Sarà discusso anche il ricorso dell’Uesse Palmese 1912 nell’udienza che si terrà domani martedi 23 Giugno 2020 davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che riguarda i ricorsi di alcuni club di Serie D coinvolti nelle retrocessioni a tavolino decise dalla FIGC dopo lo stop definitivo del campionato, che tentano l’ultima carta per evitare la retrocessione in Eccellenza. Tra essi anche quello della Palmese che conoscerà definitivamente il proprio destino.

Questa la nota diffusa dal CONI:

“Il Collegio di Garanzia comunica che l’udienza di discussione afferente ai ricorsi contro la FIGC e LND avverso il C.U. n. 214/A FIGC e il C.U. n. 314/A LND si terrà martedì 23 giugno 2020, a partire dalle ore 14.00, dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia. Tenuto conto della natura esclusivamente cartolare del procedimento e di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, dell’apposito Regolamento; considerato che le argomentazioni giuridiche avanzate sono state trattate e sviluppate in maniera estremamente chiara, dettagliata ed esauriente; valutata l’importanza e la delicatezza delle relative questioni e la presentazione di apposita istanza di discussione orale; tutto quanto premesso e considerato, il Presidente del Collegio di Garanzia accorderà alle Parti una breve esposizione orale attraverso collegamento telematico mediante la piattaforma Microsoft Teams. Considerata, da ultimo, l’affinità di alcune argomentazioni e questioni dedotte, l’esposizione orale terrà conto anche di questa circostanza al fine di evitare esposizioni ripetitive”.