DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Queste le decisioni del Consiglio Federale della FIGC riunitosi oggi, lunedi 8 Giugno 2020: salgono in C le nove capolista di D: per 36 Club è Eccellenza.

Quindi, per quanto concerne la Serie D, confermata dal Consiglio Federale la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti: vengono promosse in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro di ciascuno dei nove Gironi di Quarta Serie retrocedono e da oggi, 36 Società di D tra le quali la Uesse Palmese 1912, sono ufficialmente in Eccellenza.

Queste, dunque, le 36 squadre retrocesse nei propri campionati di Eccellenza regionale:

GIRONE A:

Fezzanese

Vado

Verbania

Ligorna

GIRONE B:

Levico Terme

Milano City

Dro

Inveruno

GIRONE C:

Vigasio

Tamai

San Luigi

Villafranca Veronese

GIRONE D:

Sammaurese

Ciliverghe

Alfonsine

Savignanese

GIRONE E:

Bastia

Pomezia

Ponsacco

Tuttocuoio

GIRONE F:

Sangiustese

Avezzano

Chieti

Jesina

GIRONE G:

Città di Anagni

Tor Sapienza

Ladispoli

Budoni

GIRONE H:

Nardò

Grumentum

Francavilla

Agropoli

GIRONE I:

Corigliano

Marsala Calcio

San Tommaso

U.S. Palmese 1912