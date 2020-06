Nel corso delle attività effettuate per il controllo della viabilità sull’Autostrada A/2 Salerno-Reggio Calabria personale della Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme nella giornata di ieri, all’altezza di un’area di sosta nei pressi dello svincolo di San Mango D’Aquino, sulla carreggiata nord, procedeva al controllo di una autovettura “Renault Megane” con tre persone a bordo di cui due adulti (un uomo ed una donna) e un minore di appena 2 mesi.

L’uomo, R.M., classe 1979, originario della provincia di Cosenza, alla richiesta dei documenti mostrava segni di insofferenza e preoccupazione, che insospettivano gli operatori, i quali pertanto decidevano di effettuare approfonditi controlli, dai quali emergevano, a carico del soggetto, precedenti specifici connessi al traffico di stupefacenti.

Alla luce di ciò, i poliziotti provvedevano accompagnare le persone presso i locali della Sottosezione della Polstrada, dove l’automobile veniva sottoposta ad accurata perquisizione che portava al rinvenimento di 10 involucri in cellophane contenenti, complessivamente, circa 5 Kg di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, abilmente occultati dietro i pannelli laterali dei sedili posteriori.

Le analisi di laboratorio, a cura del personale della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura dello stupefacente.

Pertanto, l’uomo veniva arrestato e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, condotto in carcere, mentre la donna, L.A.S. classe 97, cittadina Rumena considerata anche la presenza del minore, veniva sottoposta agli arresti domiciliari.

L’autovettura e lo stupefacente venivano sequestrati.