Il personale del Commissariato di Polizia di Taurianova diretto dal dirigente Giuseppe Iannello e dal vice Giuseppe Simone ha tratto in salvo un uomo di 65 anni B.G. di Taurianova il quale aveva tentato il suicidio ingerendo alcool e farmaci.

L’uomo appartatosi in una zona isolata nei pressi del Parco Commerciale “La Cometa”, aveva ingerito una mistura letale che intercettato dalle volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio, hanno prontamente chiamato il 118 ed è stato trasportato in Codice Rosso presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Polistena. Allo stato attuale è in coma presso il reparto di rianimazione all’ospedale della Piana.