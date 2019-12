La preside ha saputo guidare la trasformazione sistemica della propria scuola attraverso la realizzazione di progetti condivisi con il territorio e la comunità educante e l’uso inclusivo delle nuove tecnologie, La giuria di esperti,presieduta dal dott. Alfonso Molina,Direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale, ha selezionato i dirigenti scolastici finalisti il cui lavoro ha interpretato al meglio la “Scuola secondo De Mauro”, accessibile, inclusiva, di qualità, aperta al territorio. La dirigente Russo parteciperà all’evento conclusivo del Global Junior Challenge, prendendo parte a una sessione di progettazione collettiva, con la metodologia Lego® Serious Play®, per arrivare a una visione condivisa di istruzione di qualità e a una sorta di manifesto programmatico da condividere con la società civile e i decisori politici. Secondo i principi che regolano la progettazione di processi di innovazione sociale la sessione di lavoro è organizzata in modalità “ibrida”, coinvolgendo figure apicali che lavorano in altri settori strategici per la formazione dei giovani e la crescita del paese.

La cerimonia di premiazione si terrà in Campidoglio,Aula Giulio Cesare,alla presenza delle massime autorità istituzionali,Venerdi 13 dicembre.