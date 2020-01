È venuta alla luce a mezzanotte e un minuto all’ospedale Annunziata di Cosenza: si chiama Ludovica ed è la prima nata del 2020 in Calabria. La piccola pesa 3,6 chilogrammi.

Un parto avvenuto a mezzanotte, affidato alle sapienti cure ed assistenza dello staff sanitario dell’ostetricia del nosocomio bruzio, composto dal ginecologo Ottavio Notaro, dalla collega Francesca Paola Gallo, dalle ostetriche Lucia D’Ambrosio e Gemma De Bonis e dalla neonatologa Federica Altomare.

Sempre a Cosenza, ma qualche ora più tardi, un altro nascituro dell’anno: in questo caso si è trattato di un fiocco azzurro. A venire al mondo, alle 7:20 il piccolo Fernando (4,2 chili).

Per la gioia di mamma Irene e papà Francesco, a Catanzaro la prima nata è la piccola Valentina Scordamaglia venuta alla luce con un parto cesareo questa mattina alle ore 10.35. Pesa 2,5 chili.