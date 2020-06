DI ANTONIO SPINA

Conquistata la serie B, il Presidente Luca Gallo nella conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio presso lo stadio Oreste Granillo ha annunciato ciò che i tifosi amaranto aspettavano con trepidazione da diverse settimane. Il numero 1 amaranto concede ai tifosi un bellissimo regalo, che porta il nome di Jérémy Ménez. Quello messo a segno dal direttore Taibi si tratta di un grandissimo colpo, per una società che punta a ricoprire un ruolo di assoluta protagonista nel prossimo campionato di serie B.

Il curriculum del neo-acquisto parla chiaro. Ménéz in carriera ha indossato le maglie di club di primissima fascia, ovvero Monaco ( dal 2006 al 2008), Roma (dal 2008 al 2011), Paris Saint Germain (dal 2011 al 2014), Milan (dal 2014 al 2016). Arriva svincolato dal Paris Fc (Ligue 2). E’ stato pure nazionale francese con 24 presenze e 2 reti. Tantissime le presenze in campo europeo, come Champions ed Europa League.

Contratto triennale per il francese che ricopre il ruolo naturale di ala destra, ma può anche essere impiegato come trequartista o ala sinistra. Dunque, tante soluzioni per lo scacchiere tattico di Toscano.

Il neo-acquisto arriverà il 26 Giugno alle ore 12 all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Alle ore 14 sarà a Messina, per poi giungere alle 15 al porto di Reggio Calabria su un catamarano di 12 metri. Il 27 Giugno alle ore 15.00 sarà presentato alla stampa allo stadio Oreste Granillo. Alle 17.00 sarà presente allo store per le foto con i tifosi.

Ménez fa ritorno in Italia dopo le precedenti esperienze e lo fa con grandi motivazioni in piena sintonia con quelle che sono le ambizioni del club di Via Osanna.

Il francese ha iniziato il suo nuovo viaggio ed è pronto a tornare ad incantare il calcio italiano con i tifosi della Reggina che sognano, già, ad occhi aperti.