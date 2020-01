Di Sigfrido Parrello

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:

RETE: 42′ st Bevis

F.C. MESSINA: Marone, Giuffrida (K), Fissore, Marchetti (VK), Quitadamo (16 st Geran), Casella, Brunetti (35’st Carrozza), Correnti (3’st Camara), Coria, Bevis, Dambros (44′ st Fernandez). A disposizione: Aiello, Aprile, Santapaola, Miele, Pini. Allenatore: Ernesto Gabriele.

U.S. PALMESE 1912: Cannizzaro, Occhiuto, Carrozza, Villa, Maesano, Misale, Bonadio (VK), Giorgiò (7’st Carbone), Tiboni (K) (38’st Scopelliti), Condemi, Verdirosi (29’st Battaglia). A disposizione: Zoccoli, Germanò, Romagnino, Tassi, Santamaria, Battista. Allenatore: Natale Iannì

ARBITRO: Davide Gandino della Sezione A.I.A. di Alessandria.

ASSISTENTI: Adriano Gervasoni della Sezione A.I.A. di Bergamo e Mattia Morotti della Sezione A.I.A. di Bergamo.

PALMI (RC) – Prima occasione della partita per i siciliani al 9′ con una sponda in area neroverde di Fissore per Quitadamo che da distanza ravvicinata dalla porta si fa fermare dall’ottimo portiere della Palmese Loris Cannizzaro. Il Football Club Messina insiste così al 28′ Dambros entra in area di rigore calciando centrale. Due minuti dopo si ripete l’ottimo Cannizzaro in uscita sul colpo di testa ravvicinato di Coria. Al 34′ azione personale di Dambros con destro potente terminato a lato. Ancora super-Cannizzaro su Dambros che vola e respinge in angolo.

Durante la ripresa l’Fc Messina al 5’ minuto colpisce l’incrocio con Coria di testa. I giallorossi peloritani insistono anche al 10’ quando una sponda di Fissore per Casella non produce nulla di buono con la difesa neroverde dell’undici di mister Natale Iannì che si salva ancora una volta. La ultracentenaria U.S. Palmese 1912 si fa vedere per la prima volta sfiorando la rete su calcio di punizione dal limite al 19’ limite con Misale che calcia ma il portiere giallorosso Marone compie il miracolo deviando. La Palmese a questo punto crede fortemente nel pareggio ma viene battuta a tre minuti dal triplice fischio finale quando Bevis trova l’angolino basso dopo una mischia in area neroverde realizzando la rete decisiva.