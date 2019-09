RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Fin dal lontano 2014,come Associazione Adda,abbiamo cercato tramite convegni,interventi e denunce,di far GARANTIRE agli Enti preposti le figure necessarie stabilite dalla legge 104 art 13.E’ stata una lotta immane…difronte all’ignoranza diffusa,con rimpalli di competenze e giustificazioni che non trovano riscontro in nessun ambito,maggiormente giuridico.Finalmente tramite due Circolari pubblicati sul sito della Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria,a cura del Settore 5 Istruzione,diretto dal Dott Francesco Macheda,si e’ fatta chiarezza e ci auguriamo che si provveda a GARANTIRE,in tutti i 98 Comuni Reggini,anche alla luce dell’intervento del Garante Regionale,sin dal primo giorno di Scuola queste importanti professionalita’.

Riprendiamo alcuni passi della Circolare diretta ai Comuni:

per quanto riguarda la Deliberazione del Sindaco Metropolitano inerente il piano 2018/2019 di Marzo 2019 e’ stata pubblicata all’albo online CON VALORE DI NOTIFICA AI SENSI DI LEGGE(ripetiamo Marzo 2019) e che per motivi di trasparenza e semplificazione la stessa deliberazione ,con prospetti di riparto tra i vari Comuni e’ ripubblicata nella sezione Istruzione.

Trattandosi di CONTRIBUTO che la CM di RC erogherà ai Comuni…si RAMMENTA che lo stesso NON POTRA’LEGITTIMAMENTE ESSERE CONDIZIONATO O SUBORDINATO O CORRELATO rispetto alle Competenze/Prestazioni OBBLIGATORIE che gli stessi Comuni devono garantire in base alle NORMATIVE VIGENTI specie nei vari Ambiti che coincidono con quelli del PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO(ALUNNI DISABILI/SERVIZIO MENSA/SERVIZIO TRASPORTO E ACQUISTO SCUOLABUS.

Pensiamo che piu’ CHIARO di cosi’ non ci puo’ essere spiegazione.

Noi come Associazione vigileremo e come Sempre denunceremo la privazione di un DIRITTO che non puo’ avere nessuna giustificazione ne’ di carattere economico e ne’ di paraggio di Bilancio o dissesto.

Vito Crea-Presidente Adda

Delegato Citta’ Metropolitana nella assemblea dei Soci Fondazione Marino