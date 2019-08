Di Antonio Spina

A proposito di…cultura. Evento esclusivo e di alto profilo quello organizzato dall’Associazione Parallelo 38, che si svolgerà a Taurianova mercoledì 28 Agosto, con inizio alle ore 19 ed avrà come location l’ex mercato del pesce. Ospite d’onore Marco Lupis, giornalista, fotoreporter e scrittore. Lupis ha svolto il ruolo di corrispondente e di inviato speciale dall’Estremo Oriente ( a tal proposito – farà da cornice alla serata – la mostra fotografica “Oriente Estremo” a cura dell’autore stesso) e soprattutto da Hong Kong, per le più importanti testate giornalistiche italiane tra le quali Panorama, il Corriere della Sera, L’Espresso e per la RAI (Mixer, TG1,TG2,Format). Lavorando in zone di guerra e, quindi, proibitive è stato testimone diretto dei massacri conseguenti alla dichiarazione di indipendenza a Timor Est, nonché degli scontri sanguinosi tra cristiani e islamici nelle Molucche.Si è occupato da vicino delle vicende di politica asiatica, denunciando nei suoi articoli le violazioni dei diritti umani consumatesi in Asia.

L’occasione è una di quelle da non perdere. Infatti, verrà presentato “I cannibali di Mao”. Un libro davvero interessante dove Lupis fa capire l’origine del potere globale cinese, individuando le sue radici e le sue prospettive future. Nella sua opera letteraria si vuole dare una risposta chiara e precisa su come mai la Cina, che fino a qualche tempo fa produceva mercanzia low-cost, in pochissimo tempo sia divenuta padrona incontrastata del mercato high-tech mondiale, riuscendo a condizionare i fattori economici e finanziari di intere nazioni, tra cui persino quelli degli Stati Uniti D’America. Un libro ricco di avventure e notizie, un lungo reportage attraverso il quale vengono descritte le trasformazioni della Cina, ma anche il modo migliore per capire l’attualità e i pericoli che il popolo cinese potrà rappresentare in futuro.

L’evento, rientrante nell’ampio programma estivo di Taurianova, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Parallelo 38 Emanuela D’Eugenio e, vedrà la partecipazione oltre che dell’autore, anche di Francesca Orefice Presidente LAB Donne di Gioia Tauro, di Lucia Ferrara Presidente di “Nuova Aracne”e di Filippo Andreacchio Presidente della Consulta delle Associazioni di Taurianova.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la libreria Accardi, si concluderà con l’Aperitivo Parallelo 38, un momento di convivialità reso possibile grazie agli sponsor Alkemist e Cantine Caccamo.