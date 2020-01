L’associazione “Universo Minori”, guidata dalla dottoressa Rita Tulelli, ha donato il primo pasto dell’anno alla mensa dei poveri allestita presso la Chiesa di Madonna di Pompei guidata da Don Gaetano Rocca. Il sodalizio ha incaricato un noto ristorante, sito in Catanzaro, affinché preparasse un primo ed un secondo, composti rispettivamente da lasagne e pollo con patate cotte al forno. A completamento del pranzo l’associazione “Universo Minori” ha fatto pervenire presso la mensa anche dei dolci tipici del periodo natalizio e delle bibite per tutti i presenti. Con questo gesto puntiamo a dar ristoro prima al cuore che al corpo, offrire un contesto in cui al centro ci sono le relazioni, l’accoglienza ed offrire un pasto caldo e completo consente a chi lo riceve, almeno per alcuni momenti della giornata, di sentirsi accolto e di provare un po’ di normalità e serenità. Il sodalizio ringrazia Monsignor Giuseppe Silvestre per la sua presenza all’iniziativa. La presidente Tulelli afferma che durante le feste purtroppo è risaputo che chi sta bene, sta meglio, ma chi sta male in questi giorni sta anche peggio e per questo motivo l’associazione ha voluto donare un pranzo a chi ne ha più bisogno.