L’Ave Maria, ormai internazionale, del compositore Ernesto Marziale entusiasma il pubblico brasiliano. Questo brano di lirica classica del compositore taurianovese viene eseguita in questo mese di dicembre a Cascavel, cittadina del Brasile di circa trecento mila abitanti dello Stato del Paranà, dove la sua esecuzione è stata programmata per 5 volte nei vari teatri lirici ed eseguita dall’orchestra di Cascavel “Sonagli” , che festeggia il 68° anno della sua fondazione.

La bellissima voce del mezzosoprano, professoressa di canto, Karoline Shmidt ha innalzato al cielo la preghiera dell’uomo alla Madonna, di quando l’uomo trova in sé la fede, che lo guida nei momenti difficili della sua vita e lo porta aldilà dei rancori per le ingiustizie, i tradimenti e i terrori, che la durezza dell’esistenza gli fanno provare quando il mare é in tempesta o nel buio delle miniere.

Non a caso la prima esecuzione è stata accolta calorosamente dal pubblico, sia nell’esecuzione avvenuta all’interno della Basilica di “Nostra Signora aparesida” di Cascavel, meta di pellegrinaggi di oltre 6 milioni di persone l’anno, che nelle successive rappresentazioni nei teatri.

La direzione dell’orchestra è affidata alla maestra Giordana Galvan, che in modo brillante conduce un vasto repertorio di musica internazionale, che comprende anche arie di Antonio Vivaldi, Leroy Anderson, James Pierpont, John Reading, Ennio Morricone.

Direttore di Coro Adriano G. Vergutz.

Il compositore Ernesto Marziale è stato invitato a porgere un saluto al pubblico e a spiegare il significato della sua “Ave Maria” attraverso video con i sottotitoli in lingua portoghese.

L’Ave Maria sta riscuotendo successo e consenso di pubblico, degli addetti ai lavori, direttori d’orchestra e cantanti lirici, si può affermare che sta interessando molte parti del mondo, infatti è stata eseguita in Italia per la prima volta il 2 giugno 2018 dall’Orchestra sinfonica Calabrese cantata dal soprano Giada Borrelli in occasione degli eventi ufficiali nazionali per la ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, successivamente il soprano norvegese Laila Thorveit l’ha eseguita in Svezia e in Francia, in ordine di tempo il brano classico è stato interpretato da Joyce Rakotoarijaona in Madagascar nella capitale Antananarivo in cattedrale e trasmessa dalla TV nazionale, volata in Russia la musica e il canto hanno suscitato gli applausi del pubblico che l’ha ascoltata di recente dalla voce del baritono Alexey Sviridov con l’orchestra sinfonica nella sala concerti della biblioteca nazionale di Ryazan.

Un flash Mob che rinnova nel mondo la passione della musica che abbassa le barriere dei confini e porta contenuti di valori umani e cristiani, che sconfiggono ipocrisie e timori.