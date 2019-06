“Lavori costruzione ospedali non prima dell’estate 2020” Prosegue il consigliere regionale Giuseppe Pedà: "Urge potenziare i presidi sanitari esistenti"

Riceviamo e pubblichiamo

Pur apprezzando lo sforzo del governo regionale di portare avanti l’iter della costruzione dei nuovi Ospedali di Sibari e della Piana di Gioia Tauro iniziato tredici anni fa, almeno per quanto concerne quello della Piana è ormai chiaro che i lavori nella migliore previsione ottimistica non inizieranno prima dell’estate 2020 data calcolata numeri alla mano dal responsabile della Regione Calabria per l’edilizia sanitaria. Alla luce di queste previsioni è fondamentale potenziare i presidi esistenti riaprendo i reparti in alcuni casi completamente ristrutturati vedi Gioia Tauro ed assumendo personale : medici, infermieri, tecnici di laboratorio, biologi e Oss, per dare un’ assistenza sanitaria adeguata e ormai negata da parecchi anni. Ho già chiesto di discuterne in Commissione Sanità alla presenza del Gen Saverio Cotticelli e del direttore dipartimento salute Antonio Belcastro che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare. Credo sia arrivata l’ora per addivenire a provvedimenti urgenti e improcrastinabili.