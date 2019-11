Si è svolto a Roma presso la sala avvocati della Corte di Cassazione il primo Consiglio direttivo nazionale dell’Aiga presieduto del neo eletto presidente nazionale Antonio De Angelis.

Nell’occasione è stata eletta Coordinatore regionale per la Calabria l’avv. Caterina Giuliano del foro di Vibo Valentia. Un importante riconoscimento per tutta la sezione di Vibo Valentia che vede il suo past president alla guida di Aiga Calabria.

L'avv. Giuliano ringrazia, inoltre, la sezione Aiga di Vibo Valentia. La sezione Aiga di Vibo Valentia, infatti, avrà anche il compito di organizzare il prossimo Cdn estivo in programma il 3 e 4 luglio 2020 nella splendida Costa degli Dei, un'importante occasione per far ammirare a tutti i partecipanti le bellezze di Tropea e Capo Vaticano. Fra gli obiettivi di

Aiga Vibo quello di avvicinare i giovani avvocati provenienti da tutta Italia nella più importante meta turistica calabrese per discutere di politica forense fra colori e sapori tipici della nostra terra.