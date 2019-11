Curata dall’avvocato Tonino Napoli

“L’avvocato risponde”, al via la rubrica legale di Approdonews

Approdonews si arricchisce di una nuova rubrica, che va ad affiancarsi a quelle oramai a voi note e da voi molto seguite.

Si tratta di uno spazio dedicato alle questioni legali, curato dall’avvocato Tonino Napoli, tra l’altro garante del lettore del nostro quotidiano, nonchè vicepresidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori. Invitiamo, pertanto, i lettori – anche nel loro interesse, le parcelle costano! – a porre tutte le domande e i dubbi che li attanagliano al nostro esperto (su qualsiasi argomento: penale, civile, amministrativo, eccetera), e l’avvocato Napoli si premurerà di rispondere – nella sua rubrica – per tempo, da pari suo, chiarendo i vostri dubbi e fornendovi le dritte giuste per come impostare o proseguire o chiudere un’eventuale azione legale. L’indirizzo e-mail a cui inviare i quesiti è il seguente:

avv.antonino.napoli@approdonews.it