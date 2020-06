Le timide e sparute iniziative aziendali, talvolta riscontrate, costituite da esigue anticipazioni salariali, non soddisfano affatto le esigenze di liquidità di numerose famiglie, per lo più monoreddito, che vanno invece sostenute con convinzione ed in misura adeguata a consentire la conduzione di una vita dignitosa.

In questo momento di criticità e disorientamento generale, crediamo fermamente che le aziende e le istituzioni debbano manifestare la propria vicinanza ai lavoratori, senza girare il capo altrove.

Attendiamo, pertanto, di vedere promosse iniziative urgenti in materia di ripristino dei servizi di linea, in uno con il contrasto delle disposizioni aziendali che si rilevano circa la pretesa di esecuzione del servizio di bigliettazione a bordo, in barba alle prescrizioni normative sul contenimento della diffusione del COVID-19.

Contemporaneamente, ancorché le stesse rientrino nella competenza statale, auspichiamo che le autolinee a lunga percorrenza siano oggetto di un’indefessa azione di sostegno istituzionale nell’ambito – ad esempio – della Conferenza Stato-Regioni, oltre che presso il Ministero del Lavoro e quello dei Trasporti, perché siano promosse misure urgenti a sostentamento del settore.

Giova ricordare, a tale proposito, che le autolinee a lunga percorrenza – dimenticate dai più – costituiscono in Calabria un comparto nel quale trova occupazione un importante numero di addetti e che eroga un servizio indispensabile alla mobilità dei cittadini.

Quale Sindacato maggiormente rappresentativo nel settore, intendendo scongiurare l’attivazione di procedure di sciopero, tutto quanto sopra chiediamo alle SS. LL., ciascuna nella rispettiva qualità, rendendoci disponibili ad un’eventuale audizione.