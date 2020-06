Le Camere Penali calabresiesprimonola propria piena ed assoluta adesione alle attestazioni di solidarietà espresse dalla Giunta della Unione delle Camere Penali Italiane ed esplicitanopiena vicinanza,solidarietàed affettoall’Avv. Armando Veneto per la vicenda che lo ha visto destinatario di un avviso di conclusionedelle indagini preliminariper una vicenda del 2009.L’Avv. Veneto ha rappresentato,e rappresenta ancor più adesso,un assoluto punto di riferimento per tutti gli Avvocati penalisti italiani.Esempio di lotta per la affermazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, dentro e fuori dai processi. Maestro di diritto per molti; certamente esempio di correttezza e rispetto dei principi per tutti.Pur nel rispetto della attività investigativa e nella attesa di conoscere gli atti del fascicolo processuale, non possono tuttavia non manifestare le proprie perplessità per l’avvio di un procedimento penale benundici anni dopo rispetto al momento della verificazione dei fatti.Nella certezza che l’Avv. Veneto riuscirà a chiarire la propria posizione (per come sembra avesse fatto,alla luce dei comunicati pubblici del P.M.procedente),si augurano che la vicenda possa concludersi prontamente restituendo la propria serenità ad un monumento della Avvocatura penalista italiana.Calabria, 03giugno2020.F.to:Il presidente della Camera Penale di CASTROVILLARI.Il presidente della Camera Penale di CATANZARO.Il presidente della Camera Penale di COSENZA.Il presidente della Camera Penale di CROTONE.Il presidente della Camera Penale di LAMEZIA TERME.Il presidente della Camera Penale di LOCRI.Il presidente della Camera Penale di PALMI.Il presidente della Camera Penale di PAOLA.Il presidente della Camera Penale di REGGIO CALABRIA.Il presidente della Camera Penale diROSSANO. Il presidente della Camera Penale di VIBO VALENTIA.