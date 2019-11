Lunedì 25 novembre, alle ore 17, presso la palestra delle Fiamme Oro del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Catanzaro ha organizzato un evento dal titolo ” Le donne lo sanno”.

Nel corso della manifestazione, realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Catanzaro Informa e condotta dal giornalista Davide Lamanna, sarà proiettato un video con le testimonianze del personale della Polizia di Stato e di donne vittime di violenza, con brevi momenti di riflessione del Questore d.ssa Amalia Di Ruocco e delle responsabili dei centri antiviolenza Astarte e Mondo Rosa sulla normativa del codice rosso e sull’attività svolta.

È prevista la partecipazione di alcuni giovani attori della Scuola Teatro Incanto che reciteranno poesie a tema, di una coppia di ballerini della Scuola di Ballo Dream Ballet e della cantante Caterina Oliverio che presenterà un brano inedito di Marco Greco.

Chiuderà l’evento una breve esibizione di difesa personale a cura delle donne che hanno partecipato al corso di difesa personale dedicato alle appartenenti alla Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e Forze Armate.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta da CatanzaroInforma.