Scuolabus:

tra i primi atti della Sua nuova Giunta comunale c’è l’aumento del 150% sulle tariffe dello scuolabus.

Tale aumento è stato da Voi deliberato con un atto palesemente strumentale, quasi facendone ricadere la colpa sulla Corte dei Conti che aveva evidenziato, in una propria deliberazione, la situazione finanziaria abbastanza negativa del nostro Comune. Nella Vostra delibera di aumenti (oltre lo scuolabus anche la mensa scolastica) si fa riferimento, infatti, alla Corte dei Conti per giustificare l’aumentato esborso di denaro da parte degli utenti per i servizi citati.

Il recente Decreto Scuola, invece, dispone che lo scuolabus possa anche essere gratuito in base allo stato di salute della finanza comunali.

Alla luce di quanto previsto dalla Normativa nazionale, Le chiediamo di annullare la Vostra delibera de qua e riproporla cassando, quanto meno, l’aumento dello scuolabus (Le ricordiamo che la Normativa nuova prevede anche la completa gratuità del servizio), investendo della questione la prima Commissione Consiliare per i provvedimenti del caso a supporto dell’attività della Giunta comunale.

Disponibili noi a “concorrere con idee e proposte, così si fanno gli interessi della città”, restiamo fiduciosi in una rapida e favorevole risposta di entrambi gli indirizzi.

Penuria idrica:

da alcune settimane l’erogazione dell’acqua potabile della nostra cittadina è deficitaria.

Di notte si segnala la mancanza di acqua nella parte alta del paese e nei piani superiori delle case; inoltre molte fontane pubbliche sono state chiuse.

Sembra di essere ritornati alla grave penuria idrica dell’estate 2008, con l’aggravante, per l’anno in corso, che il nostro cielo è stato piovoso almeno fino a metà giugno, a differenza di quell’anno in cui le piogge interessarono Cittanova solo fino a metà febbraio!

In quell’occasione, quell’amministrazione intervenne aprendo un nuovo pozzo in località Serra ristorando la nostra cittadina.

Negli anni successivi a quel 2008 la nostra cittadina non ha più sofferto carenza idrica, grazie anche a quel pozzo ed alla nuova cabina elettrica dell’acquedotto realizzata dall’amministrazione comunale precedente la sua prima amministrazione, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita fino al maggio 2014.

Orbene, Le chiediamo di volerci informare perché in quest’estate 2019 (nonostante le abbondanti piogge occorse fino a metà giugno) Cittanova torna a patire carenze idriche.

Con lo spirito costruttivo che ci contraddistingue, Le suggeriamo di voler riferire sulle cause e cercare, assieme alle opposizioni consiliari una strategia per ridurre od eliminare i notevoli disagi.

Le ricordiamo che la seconda commissione consiliare è quella preposta per evenienze del genere (sarebbe insensato non portarvici il problema) e che i numerosi professionisti cittanovesi della materia sarebbero ben contenti di essere interpellati per concorrere alla sua soluzione. Così come potrebbe servire l’esperienza della SORICAL.

Disponibili noi a “concorrere con idee e proposte, così si fanno gli interessi della città”, restiamo fiduciosi in una rapida e favorevole risposta di entrambi gli indirizzi.