In una meravigliosa giornata di sole, si sono svolti a Crotone i campionati regionali individuali di corsa campestre. In questa occasione, hanno gareggiato anche i piccoli atleti delle categorie esordienti che hanno fatto divertire il pubblico presente. Le “FRECCE ROSSE” dell’Atletica Gioia Tauro hanno ottenuto risulti importanti in un contesto dove erano presenti i migliori mezzofondisti della Calabria. Nella categoria esordienti 5, alla sua prima gara, ha debuttato il piccolo Alabiso Vincenzo, che sulla distanza dei 300 metri si è classificato al quarto posto, correndo tra i prati con naturalezza e gioia. Alla gara dei 1500 metri, riservata alla categoria ragazzi, hanno gareggiato i tre atleti Ferro Giuseppe, Giofrè Christian e Putrone Francesco, i quali hanno saputo ottenere risultati meravigliosi e stupefacenti. Fin dalla partenza il più piccolo dei tre, Christian (figlio d’arte) alla sua seconda gara, senza nessun timore, imponeva un ritmo molto sostenuto che faceva allungare il gruppo dei migliori in cui restavano attaccati gli altri due compagni. A metà percorso prendeva l’iniziativa il compagno di squadra Giuseppe che con il proprio ritmo, prima allungava e successivamente staccava tutti permettendogli di andare a vincere con cospicuo distacco sul secondo classificato, riconfermandosi campione regionale di categoria. Christian, riusciva ad ottenere un meraviglioso e importante terzo posto, a pochi metri dal secondo classificato, che sicuramente darà morale per i prossimi impegni, mentre Francesco, si classificava al nono posto, cedendo qualcosina nella parte finale, ma dimostrando rispetto alla prima gara maggior carattere e impegno. Nella gara riservata alla categoria cadette, sulla distanza dei 2000 metri, rientrava alle competizioni dopo influenze varie, Predoti Francesca, che ancora non al meglio della condizione riusciva a stare per metà gara con la battistrada Paone Francesca (Fiamma Catanzaro), ma doveva arrendersi al ritmo troppo forte imposto dall’avversaria, andando a conquistare un importante secondo posto. Infine nella gara riservata alla categoria cadetti, sulla distanza dei 3000 metri, gli atleti Saccà Mattia e Martino Andrea hanno ottenuto due prestazioni molto importanti per il prosieguo della stagione. Fin dalla partenza Mattia prendeva la testa della corsa, imponendo un ritmo molto forte riuscendo a correre sui prati del percorso, molto impegnativo, con disinvoltura e autorevolezza, dando ancora una volta prova di grande maturità e convinzione nei propri mezzi, che lo portava alla vittoria del suo primo titolo di campione regionale di corsa campestre. Ottimo secondo posto per Andrea, che sapeva interpretare molto bene il percorso e affrontarlo con la giusta determinazione, dando buoni segnali di ripresa della migliore condizione. Piena soddisfazione ha espresso il loro allenatore Antonio Ferro, non solo per le due splendide vittorie che sono arrivate nel team gioiese, ma si è complimentato personalmente con ognuno di loro per l’impegno dato e i risultati ottenuti. La prossima gara sarà a metà febbraio a Lauropoli di Cassano allo Ionio per la seconda prova del Calabria Cross. Infine va ricordato che i migliori cinque cadetti/e saranno selezionati dai tecnici federali, per rappresentare la Calabria alla FESTA DEL CROSS: CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI CADETTI che si svolgeranno a Campi Bisenzio (FI) alla metà di marzo.