Arrivata a stretto giro di posta ed immediata la risposta della direzione sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria a firma del direttore Antonio Bray il quale comunica che il Centro Vaccinazioni ritornerà nella vecchia sede in Via Francesco Sofia Alessio (ex sede Giudice di Pace), “sino a nuove disposizioni”. Quiindi gi utenti potranno recarsi nella vecchia sede per effettuare la vaccinazione.

Per ora il pericolo della privazione del Centro Vaccinazione è scongurato, attendiamo gli sviluppi di questa vicenda. Certo è che si è mossa in poco tempo una mobilitazione cittadina (e non politica in quanto sparita dopo le elezioni, ma vedrete che nei prossimo giorni qualche “faccia tosta” si presenterà), che fa ben sperare per il futuro di questa città e quindi per la salvaguardia dei pochi servizi rimasti.