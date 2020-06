“Ringrazio la presidente della Regione Jole Santelli per avermi designato componente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta che aggiunge: “L’emergenza sanitaria impone alle Regioni un impegno straordinario per la tutela della salute dei cittadini da cui dipende anche la ripartenza dell’economia. Questo scenario inedito suggerisce un’organizzazione delle funzioni, in seno alla Giunta ed al Consiglio, orientata a valorizzare la strategia di rilancio della sanità in Calabria. In questa prospettiva, la presidente Santelli ha scelto di avvalersi della mia competenza in ambito sanitario conferendomi la delega a rappresentare la Calabria nell’autorevole organismo in cui gli Assessori alla Sanità analizzano e discutono gli argomenti, gli atti e le normative più importanti oggetto del confronto tra i Presidenti di Regione e il Governo. Si tratta di un ruolo di prestigio e di responsabilità – sottolinea – che interpreterò in sinergia con la Commissione Sanità del Consiglio regionale, le istituzioni sanitarie e con la presidente Santelli che, con determinazione e lungimiranza, sta conducendo la Calabria verso una centralità per troppo tempo negata”. Circa la sua nomina a presidente della Commissione Vigilanza (nel corso del Consiglio di venerdì), l’on. Giannetta sostiene: “Intendo fare della Commissione un laboratorio istituzionale aperto all’ascolto. Programmeremo le iniziative ispettive e di controllo guardando oltre gli steccati, avendo a cuore il bene comune. Con l’insediamento delle Commissioni – conclude – potremo finalmente dare avvio, in modo organico e strutturato, alla XI legislatura regionale”.