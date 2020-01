Riceviamo e pubblichiamo

Al Governatore della Calabria Mario OLIVERIO

Al presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola IRTO

“In occasione delle prossime elezioni regionali, nelle scorse settimane attraverso alcuni interventi in diverse trasmissioni televisive e una nota stampa avevo lanciato la proposta di sostenere economicamente le spese di trasporto per i calabresi domicliati fuori dalla nostra regione.

Sono tanti infatti i cittadini intenzionati a tornare in Calabria per partecipare democraticamente alle prossime elezioni regionali, ma impossibilitati per i costi proibitivi del biglietto di trasporto.

Con le festività natalizie appena trascorse, molto difficilmente chi studia o lavora fuori dalla Calabria potrà permettersi di tornare nuovamente per votare il prossimo 26 gennaio. Lo ritengo profondamente ingiusto e per questa ragione rinnovo l’appello, stavolta facendone direttamente richiesta ai rappresentanti dell’istituzione regionale.

Chiedo al Governatore uscente Mario Oliverio e il presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto di impegnarsi rapidamente, ognuno per le proprie competenze, al fine di adottare un provvedimento urgente che assicuri ai calabresi fuorisede di avere sconti e agevolazioni sui costi di trasporto a\r per la Calabria così da permettere loro di partecipare al voto il prossimo 26 gennaio.

E’ un atto di civiltà, è un gesto di vicinanza che dobbiamo verso chi ama la Calabria e vuole partecipare attivamente attraverso le urne alle prossime elezioni regionali.

In attesa di un riscontro, grazie e buon lavoro.

Giuseppe NUCERA