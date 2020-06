Riceviamo e pubblichiamo

Dopo tanti anni a vedere e sentire sempre le stesse cose ,da parte dei soliti noti, posso francamente dirvi :Zu Peppe ,zu Micu ,zu Cicciu e zu Laqualunque, avete proprio rotto le scatole!.

Questo modo retrogrado di concepire la società e la vita tutta, ha proprio stufato.

Mettetevi in testa che nessuno è nato per tollerarvi o pagare le tasse per farvi processare o mantenervi nelle patrie galere-

Mettetevi in testa che quando le vostre mamme vi concepirono in quel giorno fatidico e vi misero al mondo, lo fecero con lo stesso dolore di quelle madri dei figli che già avete ucciso o sareste pronti a massacrare, per mantenere il vostro potere, per poter esser ancora Don Pinco ,Zu Pallo o Mister X di turno.

La vita è altro che decidere a tavolino su quella degli altri-

Chi vi protegge o manovra è peggio di voi.

Al di sopra di tutti, ricordatelo, ce n’è soltanto uno: DIO, ma quello vero!

E anche se vostro figlio lo chiamerete per nome “TERNO” ,per far sì che quando vi additeranno diranno .”U vidi chiddu ? E’ UpatreETerno!”,non sarà di certo così!

La società tutta è stufa di voi, delle solite dinamiche mentali ,ndrine ,locali, capibastone, cartelli clan e storie misere di potere impastato col sangue o col malaffare.

Guardate i vostri figli e dite loro con dignità: “Vogliatevi tutti bene e fiducia a chi merita, non a nessuno!

Perché c’è sempre qualcuno che merita la nostra fiducia e non in cui riporre il solito “terrore” che voi chiamate “rispetto, ”e per meritarla basta una cosa sola :la Stima.

Ma voi la riponete soltanto in chi vi protegge , vi garantisce quel potere o ve lo riconosce, potere che s’identifica nel vostro essere meschino, fatto di nulla.

Basta col suolo delle sirene ,delle catene o delle campane, fate che la vostra vita e quella degli altri sia una bella tela su cui scrivere non liste di morte o di affari ,o lunghe O.C.C., ma sguardi fatti di luce e rispetto.

Perché la vita è una sola e sulla vostra tomba ,perché morirete anche voi ,se non ammazzati, o in qualche carcere a vita o di malattia come tutti ,sarà scritto sempre e comunque “R.I.P.” ,con due date ,di nascita e di morte..

Ma, in mezzo a quelle date , risuonerà ancora il pianto di chi avete calpestato, martoriato, deluso..

e le loro lacrime non annaffieranno di certo i fiori che lambiranno i vostri volti segnati dal tempo balordo che avrete vissuto-

Ricordate però che quella P. ,potrebbe forse anche essere sola una lettera dell’alfabeto e non la divina ricompensa o Misericordia per voi-

Perché Dio è anche GIUSTO.

Non cerco clienti “pentiti”,tranquilli, ne ho fin troppi ,nonostante me ne abbiano fatte tante e di bruttissime, ma solo voglio dirvi che non ho paura di voi, come mai l’ho avuta e spero che un giorno possiate pensare a queste righe e dire: questa qui, cavolo, aveva proprio ragione!