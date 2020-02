Riceviamo e pubblichiamo

Spett.le

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Italia – 89100 Reggio Calabria

All’Attenzione del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dott. Giuseppe FALCOMATA’

All’Attenzione del Dirigente settore viabilità

Ing. Lorenzo BENESTARE

Oggetto: Richiesta interventi strada provinciale n.5

Con la presente per segnalare alla S.V. le pessime condizioni in cui si trova la strada provinciale n.5, ex statale 281, che va da Polistena a Rosarno percorrendo l’abitato del comune di Melicucco e la frazione San Fili.

In particolare fra i km 7 e 12 il manto stradale è completamente danneggiato con la presenza di diverse buche sparse, avallamenti di varie entità, nonché la completa mancanza dell’asfalto in più punti.

Inoltre manca completamente di raccolta acque reflue, che con le piogge provoca allagamenti a tutta la sede stradale e grave pericolo per i cittadini che la percorrono, confluendo grosse quantità di acqua verso l’abitato di Melicucco.

Dispiace ricordare che negli ultimi anni proprio su questa strada, per motivi diversi, hanno perso la vita ben 4 persone, e questo la dice lunga sulla pericolosità di questo tratto stradale, che se non mantenuto a regola d’arte, vede amplificati i suoi pericoli.

Pertanto alla luce di quanto segnalato, visto che sono in espletamento dei lavori di messa in sicurezza su tutto il territorio viario, si chiede a codesto spettabile ufficio, di valutare l’urgente necessita di intervenire con la massima priorità, sollecitando gli interventi adeguati, per altro già programmati su tale tratto stradale, al fine di evitare ulteriori pericoli alle persone che la percorrono.

Certo della vostra sensibilità e di un positivo ed immediato riscontro, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Melicucco li 12 febbraio 2020

Ing. Prof. Francesco Nicolaci

Consigliere Comunale

Già Sindaco di Melicucco