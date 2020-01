Riceviamo e pubblichiamo

Carissimo Diogene,

leggo, come ho sempre fatto, la tua rubrica con massimo interesse. Sia perchè apprezzo molto le tue analisi, ma anche perchè apprezzo molto la tua ironia straordinaria, oltrechè per il tuo apprezzabile impegno sociale che traspare dai tuoi pezzi.

Oggi mi sono accorto che, tramite Facebook, hai avvertito la necessità di specificare cosa significhi il termine “cesaricidio” da te molto spesso utilizzato negli ultimi giorni.

Finora non ho ritenuto esprimermi sui tuoi pezzi, che come ho detto e ci tengo ancora a specificare apprezzo moltissimo, ma dopo questa tua specificazione sento il dovere, per amore di chiarezza e verità, di proporre una precisazione.

Secondo i tuoi scritti il “cesaricidio”, nei confronti del sindaco Scionti, coinvolge tutti i Consiglieri firmatari delle dimissioni in maniera negativa. Ecco, e qui tu mi darai ragione, perchè lo hai fatto più volte in passato, anche in un passato abbastanza recente, io non credo di poter essere menzionato come il gregario di una congiura perchè, come tu hai più volte ben detto, ho sempre provato ad aiutare l’Amministrazione ma tenuto alla larga da questa nonostante il mio aiuto era gratuito e privo di impegni.

Ecco, come ben vedi, il mio non è un appunto polemico, ma in linea con quanto tu scritto negli ultimi mesi, tanto che, tu stesso, sei stato, da sempre, uno dei più strenui oppositori all’operato della Giunta di Fabio Scionti, fino al giorno della sua caduta.

Del resto credo che, in tal senso, non sono da considerare gregari di congiura neanche i Consiglieri di opposizione, perchè sin da subito manifestavano di avere un progetto politico, giusto o sbagliato, diverso da quello dell’Amministrazione. E, tutto sommato, non so se considerare “congiurati” i diversi fuoriusciti dalla maggioranza perchè, vista la mia esperienza, posso pensare che anche loro venivano tenuti in disparte dalle decisioni che il Consiglio doveva prendere, cosa che avrai pensato anche tu, almeno da quello che hai sempre scritto nei tuoi articoli.

Dr. Rocco Sposato