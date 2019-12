Ecco le carte della procura che inchiodano l’ex deputato Pittelli e il colonello dei carabinieri Naselli:

DELFINO Rocco alias “u Rizzu”, DELFINO Salvatore, CALA13RETTA Giuseppe e TRIPOLINO

Ilenia

perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia

di misure di prevenzione patrimoniale e consentire a DELFINO Rocco di sottrarsi a provvedimenti

ablativi di natura reale, ponevano in essere le condotte di attribuzione fittizia delle quote della

società ECOTRASPORTI S.R.L., successivamente successivamente denominata M.C. METALLI S.R.L., di seguito

specificate:

DELFINO Rocco, soggetto affiliato alla ‘ndrangheta ed in particolare alle sue articolazioni

territoriali note come cosche “PIROMALLI” e “MOLE’ di Gioia Tauro, storiche alleate della

famiglia MANCUSO e del suo referente apicale MANUSO Luigi, nonché soggetto già in precedenza sottoposto a misure di prevenzione (con provvedimento n. 1/01 Seq. e n. 54/2000

R.G.M.P. del 17 gennaio 2001 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che, in data 27 settembre

2002, con provvedimento n. 150/01 e n. 252/99 R.G.M.P., ha disposto la confisca di prevenzione)

costituiva in data 04.05.2011, la società ECOTRASPORTI S.R.L. – con sede in Palmi (RC) alla via

Gramsci, nr. 49, avente come oggetto sociale l’autotrasporto di cose conto terzi e(dal 18.07.2011)

anche il recupero e trattamento dei rifiuti non pericolosi – attribuendo in modo fittizio la titolarità

del 33% delle quote della predetta società al figlio DELFINO Salvatore (all’epoca dei fatti appena

ventunenne) che ne accettava la titolarità formale;

successivamente in data 10 febbraio 2016, DELFINO Rocco attribuiva in modo fittizio anche

la titolarita delle restanti quote societarie della ECOTRASPORTI S.R.L. cedendo il 60% delle quote

(per un valore di 6.000 euro) al figlio DELFINO Salvatore ed il 7% delle quote (per un valore di 700

euro) a TRIPOLINO Elena ( fidanzata del figlio) che ne accettavano la titolarità formale;

ed ancora, in data 11.04.2017, DELFINO Salvatore, a su volta, cedeva il 93% delle quote

(valore 9.300 euro) a CALABRETTA Giuseppe che ne accettava la titolarità fittizia, divenendone

formalmente l’amministratore unico;

D infine, CALABRE1 l A Giuseppe e TRIPOLINO Ilenia, di concerto con il reale dominus

DELFINO Rocco, sempre al fine di eludere le misure di prevenzione:

trasferivano la sede legale della ECOTRASPORTI S.R.L. prima a Reggio Calabria (in data

31.01.2017) e successivamente a Pineto, in provincia di Teramo ( sin dal 20.04.2017, con iscrizione

del 26.04.2017);

mutavano la denominazione della ECOTRASPORTI S.R.L. in ME. METALLI S.R.L. in data

27.06.2017 (con iscrizione il 01.08.2017), cessando la società di operare con la vecchia

denominazione 11 09.01.2018.

In Palmi, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Pineto (TE) ed in Satriano (CZ) dal 5 maggio 2011 al 9

gennaio 2018

* * *

DELFINO Rocco alias “u Rizzu”, PITTELLI Giancarlo, CALABRETTA Giulio NASELLI

Giorgio

A-bis.4) delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 e 326, comma 3 c.p. e art. 416 bis.1 c.p. (già

art. 7 L. 203/1991), perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso – ed in particolare:

• PITTELLI Giancarlo e CALABRETTA Giulio quali detenninatori ed istigatori della

condotta (nell’interesse del “comune cliente”, l’imprenditore DELFINO Rocco effettivo dominus

della M.C. METALLI S.r.l. nonché di CALABRETTA Giuseppe, amministratore fittizio della

predetta società e fratello del CALABRETTA Giulio);

D DELFINO Rocco,quale effettivo dominus della MC METALLI S.R.L. e beneficiario della

condotta;

NASELLI Giorgio in violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni e comunque abusando

della sua qualità di pubblico ufficiale, quale Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri con

l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo;

acquisivano notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete e ne rivelavano o ne agevolavano la

conoscenza.

In particolare, il NASELLI, su richiesta del PIT l ELLI – a sua volta investito della questione

dall’Avv. CALABRETTA Giulio, fratello dell’amministratore fittizio CALABRETTA Giuseppe, e

da DELFINO Rocco – si interessava della vicenda esaminando una “pratica” relativa alla M.C.

METALLI S.R.L., pendente presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo e la

cui documentazione risultava altresì detenuta presso il suo Ufficio, rivelando quali erano le

criticità, oggetto delle verifiche in corso coperte dal segreto istruttorio ed in particolare rivelando

al PITTELLI, in un primo tempo ( cfr. conversazione telefonica del 22 settembre 2018):

1) che il trasferimento della sede sociale dalla provincia di Reggio Calabria alla provincia di

Teramo veniva ritenuto un elemento critico a seguito delle dichiarazioni rese da un “personaggio”

– ndr. CALABRETTA Giuseppe – che aveva ammesso apertamente di non sapere nulla di tale

trasferimentor…E QUELLO HA DETTO “MA IO NON NE SO MENTE DI QUESTA COSA… SI,

SONO NELLA SOCIETÀ IO PERO NON NE SO NIENTE, HA FATTO TUTTO MIO FRATELLO”

QUINDI LASCIA …LASCIA INTENDERE, CASPITA CHE LUI FOSSE UNA TESTA DI

CARTONE, HAI CAPITO? NON ERA STATO…AH…GIUSTAMENTE..”);

2) che nella compagine sociale era rimasta traccia della effettiva gestione sociale (riferibile di

fatto a DELFINO Rocco) a causa della presenza della fidanzata del figlio del predetto imprenditore

– ndr. TRIPOLINO Ilenia – (“….e poi c’è Tali:1.o problema che anche quello che riguarda la

compagna…cioè uno è uscito dalla società però è rimasta la fidanzata, la convivente di quello nella

società pure… …. hai capito? quindi la continuità nella gestione è palese…”);

ed ancora rivelando, in un secondo tempo, la data di trattazione della “pratica” (cfr. conversazione

del 2 ottobre 2018): “OGGI STIAMO LAVORANDO PER QUELLA PRATICA TUA LA…EH…..

stiamo vedendo…si, perché mo ti dico una cosa … A UNO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

LO HA RIABILITATO QUELLO A DELFINO, EH…. eh..e quindi ora tutto là dice, sulla base di

quali criteri dice, se quello è riabilitato non c’è motivo di fare tutte queste cose…”. al PITTELLI ed al CALABRETTA Giulio un indebito profitto patrimoniale derivante dal

consolidamento del rapporto fiduciario con il proprio cliente imprenditore; profitto patrimoniale

indebito perché non strettamente correlato alla prestazione professionale, bensì alla possibilità di

quest’ultimo di attivare i canali connessi alle sue conoscenze istituzionali per ottenere in tempo

reale notizie riservate, ritenute utili per definire “la pratica” pendente presso la Prefetura – Ufficio

Territoriale del Governo di Terano in senso favorevole al DELFINO o per “farla decantare”

ritardando cioè, l’adozione di provvedimenti negativi;

al DELFINO Rocco un indebito profitto patrimoniale derivante dalla possibilità di sottrarsi

a nuove misure di prevenzione e di evitare provvedimenti ablatori nei confronti della società MC

METALLI S.RL. a lui di fatto riconducibile.