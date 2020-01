L’interrogatorio dell’ex prefetto di Cosenza Paola Galeone è durato circa un’ora e mezza ed ha risposto a tutte le domande formulate dal Gip Letizia Beningo. “La dottoressa Galeone ha reso la propria versione dei fatti con assoluta limpidità, coerenza e tranquillità”, adesso “attendiamo le determinazionai del giudice anche in ordine alla misura cautelare”, ha dichirato uno dei legali, l’avv. Franco Sammarco dopo l’interrogatorio di garanzia. Ricordiamo che l’ex prefetto è accusato grazie alla testimonianza/denuncia dell’imprenditrice Cinzia Falcone di aver intascato una “mazzetta” di 700 euro.

“Non posso rivelare particolari ma in ogni caso e’ stata fornita una versione realistica dei fatti e a breve saprete, quando sarà possibile sapere. Dell’imprenditrice Falcone ha parlato in termini di assoluta cordialità”. Ha aggiunto che è stata chiesta la revoca dei domiciliari.

Sammarco ha anche aggiunto che a suo avviso c’è stata una sorta di “attenzione mediatica ‘troppo pilotata’, direi anche un po’ innaturale”.