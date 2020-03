L’ex prefetto Luisa Latella è una nuova componente della commissione straordinaria che da settembre guida l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo lo scioglimento dell’azienda per infiltrazioni mafiose. Luisa Latella, nominata con decreto del Presidente della Repubblica adottato nei giorni scorsi, si è già insediata all’Asp di Catanzaro, nella quale affiancherà gli altri due componenti della commissione straordinaria, i prefetti Salvatore Gullì e Franca Tancredi: Latella subentra al prefetto Gianfelice Bellesini, che si è dimesso nei giorni scorsi dopo aver a sua volta sostituito il prefetto Domenico Bagnato, anch’egli dimissionario.

In qualità di nuovo commissario dell’Asp di Catanzaro il prefetto Latella oggi ha anche firmato il suo primo provvedimento: la nomina di Ilario Lazzaro quale direttore sanitario della stessa azienda provinciale. La nomina alla guida dell’Asp di Catanzaro rappresenta un ritorno per Latella, che infatti è stata prefetto del capoluogo calabrese per tre anni, fino al febbraio 2018, quando venne nominata dal governo commissario straordinario per le Universiadi 2019 di Napoli.