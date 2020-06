L’operazione “Libera Fortezza” grazie alla quale sono stati eseguiti questa mattina 22 arresti per reati di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, esercizio attività finanziaria abusiva, detenzione illegali di armi, tutti aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso è certamente un segno di speranza per la comunità polistenese, composta, per la stragrande maggioranza, da cittadini laboriosi ed onesti. La denuncia e la collaborazione, in questa operazione, con le forze dell’ordine da parte di ben tredici imprenditori è testimonianza viva di quanto i cittadini ci tengano a far sì che Polistena continui ad essere “fortezza libera” dai soprusi e dalla violenza mafiosa.

Come Coordinamento territoriale di Libera esprimiamo la nostra gratitudine e ci schieriamo a fianco a questi imprenditori, sempre più convinti che la costruzione di città senza mafie e i percorsi di cambiamento hanno continuo bisogno di essere stimolati da esempi di onestà, trasparenza e rettitudine.

Mentre esprimiamo, inoltre, ad alta voce la nostra soddisfazione ed il nostro grazie alle forze dell’ordine e alla magistratura per quest’operazione e per il loro continuo e profuso impegno, facciamo appello a tutti i cittadini perché maturino sempre più la convinzione che i percorsi di liberazione dalle mafie necessitano obbligatoriamente della responsabilità individuale e collettiva di ognuno e di tutti perché solo la denuncia e i comportamenti di giustizia contribuiscono a costruire comunità libere e senza condizionamenti.

Libera, in questo senso, si pone al fianco di tutti coloro i quali hanno a cuore lo sviluppo sano e onesto delle comunità e si impegna a continuare a favorire processi di formazione e coscientizzazione in grado di aiutare soprattutto i più giovani ad essere protagonisti del cambiamento, con una particolare attenzione a quei ragazzi che vogliono uscire dalle catene della ndrangheta.

Convinti che la legalità non sia una parola vuota continueremo ad essere in prima linea, a testa alta e con la schiena dritta contro lo strapotere della ‘ndrangheta che umilia la dignità delle persone perbene.