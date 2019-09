Alcun decine di precari dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro che nei giorni scorsi hanno ricevuto le prime lettere di licenziamento, hanno tenuto un sit-in davanti la Prefettura del capoluogo per sollecitare una soluzione al loro problema. Complessivamente sono 200 i precari del Pugliese, tra medici, infermieri e Oss, che perderanno il lavoro entro il 31 dicembre prossimo dopo 48 mesi di attività. Problema che potrebbe presentarsi anche per l’Azienda ospedaliera Mater Domini al cui interno, secondo quanto riferito oggi, il 75% del persone è costituito da precari in scadenza. “Il commissario alla sanità Saverio Cotticelli – hanno detto alcuni manifestanti – non ci ha voluto neanche incontrare ed ha sollevato una serie di vincoli di legge, ma noi siamo stati assunti dopo avere espletato un regolare concorso. Secondo quanto che ci è stato detto in Regione, tra l’altro, anche se ci assumessero tutti ci sarebbe ugualmente carenza di personale. Non capiamo allora perché ci licenzino”.