In una scuola che sempre più si caratterizza come luogo integrato di formazione, il termine “inclusione” è la parola chiave che dà senso ad ogni iniziativa e l’Istituto Comprensivo ”F.Sofia Alessio-N.Contestabile”, che lo ha assunto quale fondamento della sua “mission” educativa, non poteva dare inizio al nuovo anno scolastico in modo più significativo, con la tradizionale festa dell’accoglienza. La comunità scolastica ha dato il benvenuto alla nuova dirigente, professoressa Maria Nicolosi che, al suo primo incarico nel nuovo ruolo professionale, ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza a lei riservata, considerandola un’ottima premessa per lo svolgimento della sua attività. Ha dichiarato, inoltre, di essere felice di poter conoscere, in questa piacevole occasione, i bambini, ai quali è dedicata tutta la sua attenzione, affinché trovino nella scuola le condizioni ottimali per crescere bene.

Sulle note dell’inno di Mameli, eseguito da un coro composto e deciso, si è così dato avvio alla festa. La scuola, assieme alla famiglia, alla Chiesa e alla società civile, promuove la formazione delle nuove generazioni e, a confermare la piena sinergia tra le varie agenzie educative, risalta la presenza, oltre dei genitori, dell’Arciprete don Alfonso Franco. Quest’ultimo ha impartito la benedizione sui presenti e ha rivolto un saluto alla nuova dirigente, affermando che in questa scuola sicuramente realizzerà un’esperienza positiva; ha poi augurato ai docenti, agli alunni, ai genitori e a tutti gli operatori scolastici un sereno percorso. Anche il Presidente del Consiglio d’Istituto, architetto Sabina Pezzano, a nome di tutti i genitori, ha salutato la Dirigente, manifestando la ferma intenzione di collaborare attivamente con l’istituzione scolastica.

I bambini delle classi prime, visibilmente emozionati, hanno ammirato i loro compagni più grandi che si sono esibiti in un ballo coinvolgente e … colorato! L’arcobaleno ha fatto da sfondo a questo piacevole momento di vita scolastica simboleggiando la diversità dei colori che, unendosi, riescono a creare un unico arco nel cielo. Allo stesso modo gli alunni, ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie potenzialità e il proprio piccolo vissuto, -tutti diversi, ma tutti speciali- si uniscono nel contesto scolastico riuscendo in tal modo ad apportare un significativo contributo alla crescita comune.

L’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio-N.Contestabile” ha fatto dell’accoglienza un suo punto di forza e i sorrisi compiaciuti dei presenti rendono auspicabile un anno scolastico sereno, da vivere all’insegna della collaborazione e del confronto dialettico delle idee. Particolarmente significativo infine è stato il taglio del nastro per consentire l’accesso a scuola ai bambini di prima che certamente porteranno nel cuore il ricordo di un giorno speciale. Il suono prolungato della campanella ha dato inizio alle lezioni: nel cuore tante attese, tanta emozione e la voglia di crescere insieme con la consapevolezza che dalla scuola passa il nostro futuro!