così Paolo Filice, Presidente Regionale dello Sindacato Medici Italiani Calabria, in una dichiarazione.

< Si tenuto conto, continua Filice, del lavoro di questi medici, oberato da pesanti carichi professioni e correlato da un grande stress psicologico? Forse non si riescono a vedere i rischi che i medici del 118 incorrono tutti giorni? Ma i fatti di cronaca, di tutti i giorni, dimostrano il contrario: i medici dell'urgenza sono i soggetti più esposti a quotidiane minacce e violenze nei loro confronti. La decisione presa dall'ASP di Catanzaro e di Crotone, che mette in dubbio le indennità spettanti, nonostante gli accordi collettivi regionali ancora in vigore, potrebbe provocare un vero e proprio esodo di massa dal 118 da parte del personale medico>.

conclude Paolo Filice.