“Leggere ci aiuta crescere” è diventato il motto degli alunni dell’Istituto Comprensivo”F.Sofia Alessio-N.Contestabile”, diretto dalla professoressa Maria Nicolosi. I libri, infatti, sono per loro degli amici, dei compagni di viaggio dei quali non possono fare a meno, perché soddisfano la loro sete di avventura e il piacere dell’ascolto.

La scuola, che ha sempre valorizzato nei suoi percorsi formativi la lettura, ha aderito alla più grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura, #Ioleggoperchè, organizzata dall’Associazione Nazionale Editori, (AIE) con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), del Centro per il Libro e la Lettura, dell’Associazione Librai Italiani (ALI) del Sindacato Librai e Cartolibrai (SIL), dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con il supporto della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Il piano mira a rafforzare l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche e ha coinvolto ben 15.253 scuole di tutti gli ordini e gradi, pari a circa 140.000 classi in tutta Italia e quasi 3milioni di bambini e ragazzi. Dal 19 al 27 ottobre sono stati acquistati, presso la libreria Accardi, gemellata con l’Istituto, dei libri da donare alla scuola e altrettanti saranno offerti dagli editori. I genitori degli alunni, sempre sensibili alle iniziative scolastiche, hanno partecipato alla campagna. La consegna dei libri è stata vissuta con entusiasmo dagli alunni, che non vedono l’ora di tuffarsi in un mondo di parole magiche e di vivere nuove avventure. Le esperienze di lettura personale, vicariale e animata, che vengono regolarmente proposte a scuola, saranno ancora più accattivanti grazie agli ultimi arrivi. Leggere aiuta a crescere… e i bambini hanno tanta voglia di diventare “grandi”!