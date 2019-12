Per focalizzare l’attenzione sul vero significato del Natale, spesso fagocitato dal consumismo dilagante, gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – N. Contestabile”, diretto dalla professoressa Maria Nicolosi, hanno proposto lo spettacolo ”Armonie di Natale”. L’armonia è stata il filo conduttore ed è stata espressa in un mix ben dosato di canti, sia classici che moderni, di delicate poesie e di eleganti coreografie, abilmente curate da una mamma, Monica Legato, che da anni apporta il suo valido contributo alla comunità scolastica con dedizione e competenza. Il palcoscenico, allestito come un ambiente familiare nei giorni di festa, con tanto di albero di Natale illuminato e di pacchi dono, si è subito trasformato in uno sfavillio di luci colorate e i bambini, pienamente coinvolti, hanno dato vita a un’esibizione degna di nota, che ha riscosso il plauso del numeroso pubblico intervenuto. Vari sono stati i momenti suggestivi e gli effetti scenici che hanno suscitato piacevoli emozioni e…perché no? anche commozione! La Dirigente si è dichiarata soddisfatta degli esiti raggiunti dai bambini, veri protagonisti di questo piacevole momento d’incontro e di crescita comune. Ha, inoltre, evidenziato il messaggio che con la loro spontaneità hanno saputo lanciare, sintetizzandolo nelle parole chiave: “Famiglia, Luce, Amore e Speranza”, intesa, quest’ultima, come possibilità di cambiare il mondo, rendendolo più bello, più giusto e più libero. Entusiasta anche la vice presidente del Consiglio d’Istituto, avvocata Stefania Crisafulli, che ha ringraziato la Dirigente per la sua disponibilità e per la capacità di instaurare da subito un dialogo aperto e produttivo con i genitori, permettendo di caratterizzare la scuola come una grande famiglia, nella quale regna l’armonia. Gradita la presenza del parroco, Arciprete don Cesare Di Leo, che ha lodato tutti per la bravura e l’impegno profuso, apprezzando l’istituzione scolastica che promuove valori, garantendo un sano percorso di crescita ai bambini. Per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Natale resta, nonostante tutto, la festa più bella, e durante lo spettacolo sono stati felici di esprimere la loro gioia di vivere e di condividere stando bene insieme, in semplicità, sentendosi parte integrante di un mondo che ha bisogno di amore e di speranza: il futuro è nelle loro mani e spetta a loro, con il supporto degli adulti, impegnarsi per farlo crescere…in piena armonia!