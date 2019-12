L’iniziativa del Concerto di Natale dell’Istituto “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina, guidato dal Dirigente scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, costituisce un passaggio importante di preparazione degli studenti e arricchisce l’azione formativa della scuola. Venerdì 20 dicembre presso la Sala vescovile della Comunità di Oppido si è svolto il Concerto, frutto di un’azione sinergica che ha coinvolto il prof. Giuseppe Casaletto nella realizzazione dell’invito, la prof.ssa Maria Gabriella Saladino nell’efficace azione di coordinamento, il prof. Rocco Foti nella sensibilizzazione degli studenti e, soprattutto, il Maestro Stefano Calderone che, ancora una volta, ha dato il suo significativo contributo ed è riuscito con la sua consueta professionalità a realizzare la manifestazione. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti dell’ITI e del Liceo, musicisti e cantanti, con di ex alunni della scuola, con Fabio Moragas, componente del gruppo dei Mattanza, e con la prof.ssa Manuela Sidari, che si sono esibiti conquistando i presenti. Il concerto ha rappresentato un’occasione di incontro anche con i ragazzi della scuola media dell’Istituto comprensivo “Oppido – Molochio – Varapodio” in un percorso di crescita culturale che passa anche attraverso la musica, arte che affina lo spirito ed eleva la mente: la scuola promuove cultura in tutti i suoi aspetti e valorizza i talenti in essa presenti per formare i giovani.

Il Dirigente scolastico, in apertura, ha dato il benvenuto ai presenti, ha ringraziato il Maestro Calderone, il Dirigente scolastico, prof. Ferdinando Rotolo, i docenti dell’Istituto comprensivo e l’Amministrazione comunale di Oppido Mamertina, rappresentata dal Vicesindaco Marta Iaria e dalla Presidente del Consiglio comunale Marta Corsaro. Il Dirigente ha inoltre sottolineato il valore dell’iniziativa in una dimensione di arricchimento e di diffusione di ideali e principi, che oggi più che mai, l’Istituto “Gemelli Careri” tende a coltivare e a promuovere per formare cittadini attivi, pronti a rispondere alle sfide della nostra società. La dott.ssa Marta Iaria, in qualità di ex alunna del Liceo, ha evidenziato l’efficacia delle scuole oppidesi nella formazione dei numerosi studenti che negli anni hanno frequentato – e frequentano – i diversi settori, esternando la sua personale emozione per la vicinanza affettiva che la lega alla scuola. Durante il concerto sono state eseguite le tradizionali canzoni e i classici brani natalizi, alternati a momenti di riflessione sulla vita, sull’amore e sulla difesa dei valori, che le nuove generazioni devono rispettare. Il concerto si è concluso con il brano “O happy day”, con l’auspicio, nella fiduciosa attesa, di un futuro felice per le nuove generazioni. Uno speciale augurio si esprime all’Orchestra di Fiati “Giuseppe Rechichi”, che proprio quest’anno festeggia il 10° anno di fondazione, e al Maestro Stefano Calderone, che la dirige e, con la sua passione, riesce a guidare tanti giovani, ottenendo straordinari e meritati successi.