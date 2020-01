Lite tra carabinieri nel cosentino, il primo un comandante della compagnia di Carolei nel cosentino, il maresciallo Ivan Pucci ha aggredito il comandante della compagnia dei Carabinieri di Cosenza, capitano Giuseppe Merola.

Il primo è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre l’ufficiale è stato trasportato al pronto soccorso dell’Annunziata in quanto avrebbe riportato delle ferite guaribili in 30 giorni.

I motivi dell’aggressione sembrano dovuti per un eventuale trasferimento del Pucci presso un’altra compagnia e che lo stesso non l’ha presa bene, aggredendo l’ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, appreso del trasferimento il Pucci, si dice a Corigliano Calabro, è andato dal capitano Merola, chiuso la porta a chiave dall’interno, gettate le chiavi dalla finestra e poi l’ha preso a calci e pugni.