di Nelly Dogali

È iniziato alle 19 il terzo capitolo dell’attesissimo Street Food Village Taurianova, manifestazione culinaria annunciata come “l’edizione più bella di sempre”. La prima importante novità di quest’anno è Lzero63, la nuova associazione culturale che ha curato l’intera edizione dell’evento più grande della Regione dedicato al cibo di strada. Un’altra novità è stata annunciata a giugno: il nuovo direttore artistico del festival, patron e chef del ristorante “Le Saie di Bagnara” è Rocco Iannì, che in occasione della sua presentazione durante la quarta edizione dell’Infiorata ha regalato una serata all’insegna della tradizione culinaria calabrese cucinando la struncatura.

Come si evince dallo spot che ha presentato lo Street Food Village Taurianova sui social, sarà prestata particolare attenzione agli eventi dedicati ai bambini, che quest’anno sono stati ampliati, inserendo nel cartellone dell’evento tante attività didattiche e divertenti come il laboratorio di educazione alimentare “Nutrilandia”, a cura della biologa nutrizionista dott.ssa Francesca Micale e del nutrizionista dott. Antonio Grimaldi che insegneranno ai bambini come giocare con frutta e verdura, “Un cibo da favola – Ti racconto un’emozione” a cura della psicologa dott.ssa Natascia Viola che spiegherà ai più piccoli come mettere in relazione cibo ed emozioni. Per la giornata di oggi è anche in programma l’evento “Decora per un amico” a sostegno della fondazione Contessa Lene Thun Onlus in collaborazione con Thun Rizziconi e il laboratorio creativo di cucina per bambini “Oggi pasticcio io” a cura di Maria Teresa Neri. Non solo laboratori, ma anche spettacoli divertenti, come il “Teatro dei burattini in pineta”.

Si affiancano ai momenti dedicati ai più piccoli anche eventi per adulti che si prospettano dal divertimento assicurato come “Master Food Taurianova” in cui i proprietari delle attività commerciali “Profumeria gioielleria Nady”, “Akè Taurianova” e “Dexsì abbigliamento” si sfideranno in cucina a suon di ricette contendendosi come premio una cena per due persone. Saranno giudicati dal direttore artistico Rocco Iannì, dallo chef executive di Costa Crociere Stellaro Minurolo e dalla conduttrice televisica Anna Aloi.

Non mancheranno momenti dedicati agli amanti della cucina e del vino come il cooking show di Rocco Iannì e la presentazione del progetto “Calici di stelle”, in cui sarà allestita un’area per la degustazione dei vini in collaborazione con l’associazione “Città del Vino” e il “Movimento turismo del vino”. Incanteranno grandi e piccini gli artisti di strada: giocolieri, acrobati, mimi e mangiafuoco creeranno la magia all’interno del villaggio. Un inizio carico di adrenalina per uno degli eventi più amati dalla città.