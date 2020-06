Il sindaco Giovanni Calabrese rivolge le sue parole ai cittadini:

«Cari cittadini, sono trascorsi due lunghi anni da quel memorabile 10 giugno 2018 che ha visto “Tutti per Locri” riconfermarsi alla guida della Città con un imprevedibile consenso plebiscitario. Sono stati due anni veramente intensi, esaltanti, ma anche molto difficili.

Grazie alla vostra strepitosa iniezione di fiducia abbiamo dato continuità al rivoluzionario progetto politico iniziato nel maggio 2013. Ancora grazie di cuore. Ieri, alla vigilia di questo secondo compleanno, abbiamo comunicato le programmate dimissioni dall’Esecutivo Municipale del Vicesindaco Raffaele Sainato, dedicato, da alcuni mesi, all’importante e prestigioso ruolo di consigliere regionale.

Con Raffaele in questi anni abbiamo condiviso gioie e dolori, momenti di felicità e momenti di sconforto, momenti di esaltazione e momenti di rabbia e delusione.

Malgrado le tante quotidiane difficoltà non siamo mai scappati dal Palazzo, ma affrontato tutto per il bene della città. Abbiamo dimostrato cosa è un gioco di squadra e, soprattutto, con i fatti abbiamo smentito le cattiverie che ci davano sempre separati.

I risultati della volontà e dell’azione amministrativa delle donne e degli uomini di “TUTTI PER LOCRI” – continua il primo cittadino- sono davanti agli occhi di tutti.

Tanto è stato fatto e tantissimo verrà ancora fatto fino al 2023 con il solo ed esclusivo interesse di far crescere Locri e il desiderio di farla diventare una città sempre più bella».

AVANTI LOCRI!!!!

2018 – 2020…… AZIONI CONCRETE per LOCRI.

– Raccolta Differenziata porta a porta

– Liberato il cimitero cittadino dal trentennale potere della ‘ndrangheta

– Riqualificazione Marciapiedi di via Matteotti

– Riqualificazione via Margherita di Savoia

– Riqualificazione via Dante e via Virgilio

– Ristrutturazione plesso scolastico Scuola Elementare Edmondo de Amicis

– Ristrutturazione plesso scolastico Scuola Media Maresca

– Asilo Nido Comunale a Moschetta

– Spazio giochi attrezzato nella villa comunale di fronte Piazza dei Martiri

– Riqualificazione immobile Mercato

– Nuova illuminazione per il lungomare cittadino

– Locri on Ice

– Giugno Locrese

– Interventi di sistemazione rete idrica e fognaria e manutenzione verde pubblico

– Sportello accoglienza migranti

– Assistenza sociale

– Affrontato Emergenza Covid con assistenza h 24 alla cittadinanza

– Programmati e ottenuti finanziamenti per importanti opere che continueranno a far cambiare volto alla Città di Locri.