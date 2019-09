Di Giuseppe Campisi

Poteva essere lo sketch di un film se non fosse stato tutto vero. Locri, una bella domenica agostana di piena estate. La Polizia Municipale della città è intenta a svolgere regolarmente il proprio servizio di controllo del territorio. Ecco che sul lungomare, affollato di bagnanti e vetture, i vigili svolgono il loro dovere sanzionando i parcheggiatori in divieto. All’improvviso compare lui, l’uomo del “lei non sa chi sono io”. Il racconto è del sindaco della città, Giovanni Calabrese, che riporta il surreale dialogo tra il comandante della municipale ed il fantomatico “diplomatico della Repubblica democratica del Congo” in vacanza a Locri: “Come vi siete permessi? Lei non sa chi sono io! La mia è una macchina diplomatica e posso commettere tutte le infrazioni che voglio senza essere multato in quanto godo di immunità diplomatica. Se non annullate la sanzione mi rivolgerò ai suoi superiori che annulleranno la multa e prenderanno provvedimenti nei suoi confronti”. Con questi toni e modi spicci l’automobilista avrebbe “invitato” gli agenti a desistere dalla loro missione. Nulla da fare, la schiena dritta dei vigili è stata più tenace del ”cortese invito” e gli zelanti tutori dell’ordine pubblico tirando dritto confermano la verbalizzazione per l’avvenuta infrazione noncuranti dell’“atteggiamento poco garbato del “diplomatico” e della giovane compagna che dichiaravano di trovarsi a Locri per una non chiarita missione istituzionale”. Uno screzio passeggero di un automobilista irritato per la multa? Ma anche no. Il “diplomatico” della Repubblica del Congo non s’arrende e torna alla carica con il primo cittadino chiedendo un intervento risolutore “sostenendo di essere il figlio di importante diplomatico e di godere, a tale effetto, di immunità diplomatica e che, pertanto, la sanzione stradale doveva essere immediatamente annullata”. Per asseverare tale diritto, lo stravagante tizio, racconta il sindaco “presentava copia di attestato di conferimento di prestigioso incarico diplomatico al proprio genitore”. Una scena degna dei miglior Totò e Castellani, alias l’onorevole Trombetta, perché a questo punto, il sindaco invitava il contravventore “a presentare formale ricorso nelle forme previste dalla legge” non prima però di dare “immediata comunicazione al competente Ministero degli Esteri” che, per tutta risposta, peraltro pubblicata dal sindaco via social, non solo precisava che “il signor M. non risulta accreditato presso lo scrivente Cerimoniale Diplomatico” ma aggiungeva che “il signor M. è stato disconosciuto in passato, per altre circostanze, da questa Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo e, dunque, segnalato alle competenti Autorità italiane”. Senza tener conto che la Cassazione, con propria sentenza del 2012, ha stabilito che l’affermazione “lei non sa chi sono io” equivale al reato di minaccia. Dunque, per tutta sfortuna del fantasioso automobilista, a chiudere la querelle locrese ci ha pensato il funzionario del MAECI con la sua risposta secca e tutt’altro che diplomatica.