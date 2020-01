Non sono solo i numeri a parlare della ottima riuscita del Veglione di Capodanno, ma i commenti e la soddisfazione del popolo giovane e meno giovane presente la notte di Capodanno nella città locrese. Locri ha riunito sotto il Locri on ice, migliaia di persone, giovani e famiglie che hanno festeggiato all’insegna della gioia e della buona musica. L’entusiasmo non si spegne ma raddoppia perché Locri on ice continua con le sue attività e kermesse. Domani 3 gennaio salirà sul grande palcoscenico locrese per il live cabaret Umberto Smaila. Lo showman italiano, musicista e cabarettista, intratterrà il popolo reggino con le sue canzoni e il suo spettacolo live per una serata che si preannuncia già sold out, grazie alla sua energia, la sua intraprendenza e simpatia . La serata inizierà alle ore 22 quando apriranno lo spettacolo “Mister Muscolo e i suoi estrogeni” che ritorneranno sul palco di piazza dei Martiri p