L’Avv. Lucia Alessandra Cittadino, responsabile nazionale Adusbef, sarà nuovamente ospite della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” che andrà in onda domenica 1 dicembre alle ore 8.20.

Il tema affrontato è un argomento di grande attualità e riguarda l’evento atteso da milioni di persone, il Black Friday, un’opportunità di risparmio per molti ma anche un’occasione per tanti truffatori della rete che ne approfittano per ingannare gli utenti, rubando loro dati personali e bancari.

Si stima che il giro di affari in Italia quest’anno raggiungerà i 2 miliardi di euro solo in occasione di questo evento e per la prima volta le vendite online supereranno quelle tradizionali, pertanto la precauzione non è mai troppa.

L’avv. Cittadino, in qualità di esperta del mondo del consumerismo, dopo un’analisi del fenomeno, fornirà una serie di utili suggerimenti e consigli legali al fine di evitare spiacevoli sorprese e fregature.