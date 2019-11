Finalmente una notizia andata a buon fine perchè Luciana Tassone è stata ritrovata a Roma. La donna di 34 anni, originaria di Fabrizia (VV) era scomparsa lo scorso sabato. La ragazza che era su un pullman in direzione Vibo ed era stata vista per l’ultima volta, sabato pomeriggio, nel bar nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo Pizzo.

È stata la polizia a ritrovarla, sana e salva. La donna da poco tempo accusava un forte stato depressivo, motrivo in più che aveva aumentato le preoccupazione della famiglia che forse temeva il peggio. In questo momento è ricoverata in ospedale all’ospedale romano del Santo Spirito per accertamenti.

La sorella Patrizia che si era attivata fin da subito tramite social ha ringraziato con le seguenti parole, “Vi ringrazio a tutti che ci siete stati vicini in questa brutta situazione,ma grazie a Dio l abbiamo ritrovata grazie a tutti di cuore sono contentissima”.