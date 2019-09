La sede locale Coordinata di Palmi del Centro per l’impiego ha chiuso i battenti. Pare si tratti di un provvedimento momentaneo, assunto dalla Regione Calabria nel silenzio generale della città sin dallo scorso mese di luglio. Ora, poiché – per dirla con Prezzolini – “in italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio”, riteniamo che le istituzioni e le realtà politiche palmesi debbano attivarsi per l’immediata riapertura dell’ufficio di collocamento di Palmi, da sempre al servizio di decine di cittadini dell’intero comprensorio. Palmi – si sa – è Città che vive di terziario, di servizi, di uffici, e non può subire un ulteriore passo verso la desertificazione. Nell’epoca dei navigator e del rafforzamento dei Centri per l’Impiego in ragione del reddito di cittadinanza, Palmi non può e non deve rimanere priva di un ufficio così importante.

Per l’Associazione Maestrale

Avvocato Antonio Papalia